Guardia degrado nel centro storico | cittadino scrive al sindaco ma resta senza risposta

Un cittadino di Guardia Sanframondi si rivolge al sindaco per segnalare il degrado nel centro storico, ma non riceve risposta. Jack Degelia, residente nella zona, ha scritto più volte all’amministrazione per denunciare la sporcizia e il malessere che si vive nelle strade dove abita, senza ottenere alcun riscontro finora.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino straniero residente a Guardia Sanframondi, Jack Degelia, che più volte si è rivolto all'amministrazione comunale per denunciare lo stato di degrado e di scarsa pulizia della zona in cui vive. In assenza di risposte, il cittadino ha deciso di rendere pubblica la vicenda attraverso la stampa, evidenziando possibili criticità anche sul piano della salute pubblica. In basso, la pubblicazione dell'ultima lettera. "Per oltre due anni ho implorato, supplicato e mi sono recato personalmente al Municipioper cercare di convincere voi e la vostra amministrazione a contribuire alla pulizia dellestrade del mio quartiere.

