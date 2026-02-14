16enne trovata priva di sensi per strada dopo aver consumato alcol in un bar a Seregno chiuso il locale

Una ragazza di 16 anni è stata trovata priva di sensi per strada a Seregno, dopo aver bevuto alcol in un bar locale. La polizia ha chiuso il locale per otto giorni, perché aveva venduto bevande alcoliche a minori e aveva causato l’intossicazione della ragazza. I controlli hanno portato alla sospensione dell’attività, mentre i carabinieri stanno indagando sulle vendite di alcol ai minorenni.

È stata disposta la chiusura per otto giorni di un esercizio a Seregno, dopo che una minore è stata soccorsa in stato di intossicazione da alcol. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Monza e della Brianza, è stato motivato da ragioni di sicurezza e salute pubblica. Alcol venduto ai minori a Seregno La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della Polizia Locale del Comune di Seregno (Monza e Brianza) nella giornata di venerdì 13 febbraio. L'ordinanza di chiusura, prevista dall'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ha imposto la sospensione delle attività dell'esercizio per otto giorni.