Minaccia di morte l'ex compagna e tenta di strangolarla | disposto il braccialetto elettronico

Un uomo denunciato dall'ex compagna per maltrattamenti ha ricevuto un'ordinanza cautelare dal gip del Tribunale di Bergamo. In un episodio recente, l’uomo ha minacciato di morte la donna e ha tentato di strangolarla. Per garantire la sicurezza della vittima, è stato disposto il posizionamento di un braccialetto elettronico. La misura è stata adottata in via urgente, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Il gip del Tribunale di Bergamo ha disposto un’ordinanza cautelare urgente nei confronti di un uomo denunciato per maltrattamenti dall'ex compagna. Stando a quanto riferito, l'avrebbe minacciata di morte e avrebbe cercato di strangolarla.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Appostamenti e minacce, poi tenta di strangolarla: fermato stalker, scatta il braccialetto elettronicoAfferra la ex fidanzata per il collo fino a lasciarle vistose ecchimosi, la tempesta di messaggi con insulti e minacce di morte, la pedina e si...

Gussola, minaccia di morte la ex e il nuovo compagno: scatta il braccialetto elettronicoGussola (Cremona) – Minacce di morte, inseguimenti e un’aggressione al nuovo compagno della ex.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Minaccia di morte con una mannaia la ex e si barrica in casa con il figlio; Minacce di morte, sputi e atti osceni in chiesa: 21enne diventa l'incubo di un prete e di una sua collaboratrice; Ungheria, le minacce di Zelensky a Orban. Salvini: Disgustose e volgari. Vance: Scandaloso; Picchia e minaccia di morte la ex: dai domiciliari finisce in carcere.

Minaccia di morte l’ex compagna e tenta di strangolarla: disposto il braccialetto elettronicoIl gip del Tribunale di Bergamo ha disposto un’ordinanza cautelare urgente nei confronti di un uomo denunciato per maltrattamenti dall'ex compagna ... fanpage.it

Morti in ambulanza, minacce di morte al figlio di Spada: DenunceremoLa compagna dell'uomo indagato e agli arresti con l'accusa di aver ucciso pazienti che traspostava con l'ambulanza ha deciso di avvidarsi a un legale dopo le minacce ricevute. Il bimbo ha un anno. tg24.sky.it

L'Iran minaccia di affondare navi americane a Hormuz: "Trump vuole fare il poliziotto dello Stretto" Il consigliere militare di Khamenei, Mohsen Rezaei, lo ha dichiarato alla tv di Stato Leggi l’articolo completo al link nel primo commento facebook

Rifiutiamo la logica della violenza e della guerra, per abbracciare una pace fondata sull’amore e sulla giustizia! Una pace che sia disarmata, cioè non fondata sulla paura, sulla minaccia o sugli armamenti; e disarmante, perché capace di risolvere i conflitti, di x.com