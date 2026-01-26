A Gussola, in provincia di Cremona, una persona è stata sottoposta al divieto di avvicinarsi all’ex moglie e al suo nuovo compagno, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Le autorità hanno intervenuto a seguito di minacce di morte, inseguimenti e un episodio di aggressione, rafforzando così le misure di tutela e sicurezza per le persone coinvolte.

Gussola (Cremona) – Minacce di morte, inseguimenti e un’aggressione al nuovo compagno della ex. Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex moglie e al suo nuovo compagno. Questa è la misura emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare le vittime che avevano subito degli atti persecutori di un uomo di Gussola. La misura cautelare è scaturita dall’attività di indagine svolta dai Carabinieri della Stazione del paese che avevano raccolto le denunce delle vittime, le quali avevano riferito che l’uomo aveva iniziato a seguirli, cercarli per il paese minacciandoli di morte, arrivando nei giorni scorsi ad aggredire e procurare delle lesioni al nuovo compagno della donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gussola, minaccia di morte la ex e il nuovo compagno: scatta il braccialetto elettronico

Approfondimenti su gussola minaccia

Il 37enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver maltrattato e minacciato di morte la propria compagna.

Ultime notizie su gussola minaccia

