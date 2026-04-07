Senzatetto aggredito dormiva nel sacco a pelo e minacce con una bottiglia rotta | arrestato un uomo

Durante il fine settimana pasquale, i Carabinieri di Ravenna hanno effettuato numerosi controlli nella zona urbana. In uno di questi interventi, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un senzatetto mentre dormiva nel sacco a pelo. La vittima è stata minacciata con una bottiglia rotta, mentre l’aggressore è stato fermato sul posto. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo coinvolto nell’atto di violenza.

L'intervento dei Carabinieri che hanno fermato il presunto aggressore: sarebbe stato immortalato anche dalle immagini di videosorveglianza Un episodio di violenza contro un senzatetto che termina con un arresto. Questo accade al termine di un fine settimana pasquale caratterizzato da fitti controlli da parte del Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna. Un’operazione, che ha integrato il quotidiano servizio di prevenzione, e ha visto impegnate le compagnie di Ravenna, Cervia-Milano Marittima, Lugo e Faenza, con l'obiettivo di garantire la sicurezza a fronte dell'incremento dei flussi turistici e del traffico veicolare. L'episodio più eclatante ha richiesto l'intervento dei Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Lugo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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