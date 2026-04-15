Catania riflessioni in corso | panchina in bilico possibile ritorno di Toscano

Il Catania si trova attualmente in una fase di incertezza dopo la recente sconfitta contro il Crotone, con la panchina ancora in bilico e il possibile ritorno di un ex allenatore. La società sta valutando le decisioni da prendere in vista delle prossime partite, senza aver ancora comunicato ufficialmente cambiamenti o conferme. La squadra si allena con intensità, ma resta da capire quale strada verrà percorsa nelle prossime settimane.

Il Catania si sveglia ancora confuso dopo la sconfitta di Crotone, sospeso nella scelta tra continuità e retromarcia. Mentre l’eco delle critiche cresce, prende forma un’ipotesi che fino a pochi giorni fa sembrava archiviata: il ritorno di Domenico Toscano. La squadra è apparsa fragile nelle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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