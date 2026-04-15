A Catania la svolta è arrivata in tempi rapidi. Dopo un mese e una sola vittoria, la società ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore e di affidare di nuovo la guida tecnica a Toscano. La squadra ha raccolto un punto in quattro partite, portando così a un cambio sulla panchina. La decisione è stata presa per cercare di invertire la rotta in campionato.

È di nuovo rivoluzione in casa Catania. Il club attualmente secondo in classifica nel girone C di Serie C ha esonerato William Viali, tecnico a cui aveva affidato la panchina il 17 marzo al posto di Domenico Toscano. A sostituirlo proprio Toscano, di ritorno un mese dopo l'esonero. Per l’annuncio decisive le sconfitte contro Crotone e Picerno, che sono costate il posto al tecnico e al suo staff (il vice Cottafava, il preparatore Pincente, il match analyst Perri). Nel vortice di decisioni, il club ha dato anche il benservito al direttore sportivo Ivano Pastore che, pure, in estate aveva lavorato in simbiosi con dirigenti e Toscano, per costruire una squadra competitiva.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuova rivoluzione a Catania: è già finita con Viali. Dopo un mese Toscano torna in panchina

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Ufficiale: tra Viali e il Catania è già finitaLa decisione è arrivata: William Viali è stato esonerato e il Catania si prepara a riaccogliere Mimmo Toscano alla guida dei rossazzurri.

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