Mimì Manzo non è scomparso È stato ammazzato

A ottobre del 2021, Mimì Manzo è uscito di casa e da quel momento non è più stato visto. Recentemente, è stato confermato che non si tratta di una scomparsa volontaria, ma di un omicidio. Le indagini hanno portato alla conclusione che Manzo è stato ucciso, anche se non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sull’autore del delitto.

PRATA PRINCIPATO ULTRA (AV) – Mimì Manzo è uscito di casa una sera di ottobre del 2021 e non è più tornato. Per cinque anni lo Stato lo ha cercato come sequestrato. Ieri mattina, nell'aula d'Assise del tribunale di Avellino, un giudice ha detto quello che i familiari sapevano già: Mimì è morto, e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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