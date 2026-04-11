Voglio solo sapere la verità | Penelope Campania in piazza ad Avellino per Mimì Manzo e Lucia Arfè
Questa mattina ad Avellino, diverse persone si sono radunate sul Corso Vittorio Emanuele II, dove una donna ha espresso il desiderio di conoscere la verità. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di silenzio e rispetto, con alcuni cittadini che si sono fermati per ascoltare le sue parole. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, creando un momento di riflessione nel centro della città.
Ad Avellino, questa mattina, la città si è fermata per un momento — almeno per chi ha alzato gli occhi dai propri passi sul Corso Vittorio Emanuele II.Davanti alla Chiesa del Santissimo Rosario, volontari e familiari di persone scomparse hanno allestito un presidio di sensibilizzazione pubblica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Grande Fratello Vip 2026, intervista esclusiva a Lucia Ilardo: “Voglio far conoscere alle persone la vera Lucia. Nella casa sono pronta ad innamorarmi, con Lorenzo siamo amici. Rosario? Mi ha bloccata ovunque”Dopo l’esperienza di Temptation Island, Lucia Ilardo si prepara ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip.
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