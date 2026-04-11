Voglio solo sapere la verità | Penelope Campania in piazza ad Avellino per Mimì Manzo e Lucia Arfè

Questa mattina ad Avellino, diverse persone si sono radunate sul Corso Vittorio Emanuele II, dove una donna ha espresso il desiderio di conoscere la verità. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di silenzio e rispetto, con alcuni cittadini che si sono fermati per ascoltare le sue parole. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, creando un momento di riflessione nel centro della città.