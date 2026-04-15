Processo sulla scomparsa di Mimì Manzo | oggi il Gup decide Romina | Spero tutto finisca

Oggi, 15 aprile, si tiene davanti al Gup del Tribunale di Avellino l’udienza preliminare relativa alla scomparsa di Mimì Manzo, un ex muratore di Prata Principato Ultra scomparso la sera dell’8 gennaio 2021. Sono coinvolti tre indagati nell’ambito dell’inchiesta avviata dopo la denuncia di scomparsa. Romina, presente in aula, ha dichiarato di sperare che tutto si risolva nel modo migliore.

Oggi, mercoledì 15 aprile, davanti al Gup del Tribunale di Avellino, è fissata l’udienza preliminare per i tre indagati nell’inchiesta sulla scomparsa di Mimì Manzo, l’ex muratore di Prata Principato Ultra scomparso la sera dell’8 gennaio 2021.L’uomo, 72 anni, non è più stato visto dopo un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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