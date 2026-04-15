Angelica Donati è incinta la figlia di Milly Carlucci aspetta un figlio dal principe Fabio Borghese

Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, è in attesa del suo primo figlio. La futura madre è sposata con il principe Fabio Borghese. La notizia è stata resa nota di recente, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali. La coppia non ha ancora comunicato pubblicamente la data prevista per il parto.

Angelica Donati, primogenita di Milly Carlucci, aspetta il suo primo figlio dal marito, il principe Fabio Borghese. La manager è al settimo mese di gravidanza e la nascita è prevista per giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chi è Angelo Donati, il marito di Milly Carlucci: “Siamo molto diversi”Il marito di Milly Carlucci è Angelo Donati, imprenditore immobiliare al quale è legata dal 1985 e che l’ha resa madre di Angelica e Patrick. “È incinta, divento papà”. L’attore del cinema aspetta il primo figlioUn figlio in arrivo nel mondo delle celebrity e, questa volta, al centro dell’attenzione c’è uno dei volti più amati della saga Twilight.