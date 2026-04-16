Milik riappare un anno e mezzo dopo… e si infortuna di nuovo

Dopo circa diciotto mesi di assenza, l’attaccante torna in campo, ma subito si infortuna nuovamente. La notizia è stata diffusa da una fonte sportiva, che ha riportato le ultime novità sul giocatore e il suo stato di salute. L’incidente si è verificato durante un allenamento o una partita, senza dettagli aggiuntivi su eventuali conseguenze o tempi di recupero. La situazione ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-04-15 16:46:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Il polacco Arkadiusz Milik, davanti al Juve che è tornato recentemente sui campi da gioco dopo più di un anno e mezzo di assenza si rivolse infortunio dovuto a problemi muscolari e, prevedibilmente, il resto della stagione dopo aver solo contestato 36 minuti. “Dopo un problema muscolare sofferto durante l’allenamento di ieri martedì Milik Questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici. Gli accertamenti hanno rilevato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi controlli per definire con precisione i tempi di recupero.🔗 Leggi su Justcalcio.com [Multi-SUB] They Searched for Their Lost Daughter While Cruelly Abusing Her Notizie correlate Leggi anche: Milik si è infortunato di nuovo dopo l’ultimo allenamento: Spalletti lo perde per un tempo indefinito Leggi anche: Ritorna quattro mesi dopo e si infortuna… nel riscaldamento Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Era appena rientrato, ma non c'è pace per Milik. Ecco l'ennesimo infortunio: stagione finita; Milik, incubo senza fine alla Juventus: stagione finita? I tempi di recupero. Milik, la maledizione continua: nuovo infortunio e stagione già finitaTORINO - Si ferma di nuovo Arkadiusz Milik, da un paio d'anni ormai perseguitato dagli infortuni. L'attaccante polacco della Juventus, rientrato in campo a metà marzo dopo quasi due anni di stop, è ri ... corrieredellosport.it