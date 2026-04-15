Milik si è infortunato di nuovo dopo l'ultimo allenamento | Spalletti lo perde per un tempo indefinito

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'ultimo allenamento, l'attaccante della Juventus ha accusato un nuovo infortunio alla spalla. La società ha comunicato che Milik sarà fuori per un periodo indefinito, lasciando l'allenatore senza uno dei punti di riferimento in attacco. L'assenza si aggiunge a una lunga serie di problemi fisici per il giocatore, che aveva appena ripreso il campo dopo un anno e mezzo di stop.

Arkadiusz Milik si è infortunato di nuovo. Incredibile sfortuna per l'attaccante della Juventus il quale era appena tornato dopo un anno e mezzo lontano dal rettangolo verde. Tempi di recupero ancora indefiniti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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