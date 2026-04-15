Era appena rientrato ma non c' è pace per Milik Ecco l' ennesimo infortunio | stagione finita

L’attaccante della squadra di calcio è stato appena riammesso in campo dopo un infortunio precedente, ma ha subito un altro problema fisico. In questa stagione ha disputato solo 34 minuti in due partite. L’infortunio richiede intervento medico e ha portato alla fine anticipata della sua stagione. La società ha comunicato che l’atleta non potrà tornare in campo prima della fine dell’annata sportiva.

Il calvario di Arek Milik non finisce più. L’attaccante polacco, rientrato in campo nelle scorse settimane dopo un anno e mezzo di assenza, è costretto a fermarsi di nuovo per un problema muscolare: almeno 4-5 settimane di stop. L’ex Napoli chiude in anticipo la stagione e Luciano Spalletti si ritrova con un’altra munizione in meno per la volata Champions: ai box c’è ancora Dusan Vlahovic. All’allenatore toscano, in vista della sfida di domenica all’Allianz Stadium contro il Bologna, restano Jonathan David, il “falso 9” Jeremie Boga e in teoria Lois Openda, però finito ai margini da tempo. Milik sembrava vedere la luce in fondo al tunnel.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Era appena rientrato, ma non c'è pace per Milik. Ecco l'ennesimo infortunio: stagione finita Notizie correlate Leggi anche: Era rientrato da poco, ma non c'è pace per Milik. Ecco l'ennesimo infortunio e stagione finita Infortunio Milik in allenamento, c’è lesione del bicipite: stagione finita per il polacco. Il bollettinodi Marco BaridonInfortunio Milik in allenamento, c’è lesione del bicipite: stagione finita per il polacco. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Lautaro, quante e quali partite salterà il capitano dell'Inter; ISRAELE – L’ultimo saluto ai Gershovitz, uccisi a Haifa da missile iraniano - Moked; VIDEO | Verso Padova-Empoli: si tenta di svuotare il più possibile l'infermeria; Tegola Inter, si ferma ancora Lautaro: Risentimento al soleo, salta il Como e (forse) anche il Cagliari. Appena rientrato, Solet si ferma a Bologna: infortunio all'adduttore, l'Udinese lo perdeEra in dubbio alla vigilia, sembrava potesse rientrare ma per la panchina. Invece Oumar Solet, appena rientrato, è partito subito titolare nel match tra Bologna Udinese, attualmente in corso al ... tuttomercatoweb.com Secondo una prima ricostruzione, la bambina era appena uscita da scuola e stava camminando insieme a un’amica quando un pino, abbattuto dalle forti raffiche di vento, si è improvvisamente schiantato al suolo - facebook.com facebook Ecco le parole del Presidente degli Stati Uniti: Meloni non ha coraggio, non la sento da tempo, non ha fatto nulla sulla sicurezza, ha fallito sui migranti, non lavora per giuste soluzioni energetiche. E questo, Donald Trump, che era il suo alleato: potete immagin x.com