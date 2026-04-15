L’attaccante della squadra di calcio è stato appena ricoverato dopo un nuovo infortunio. La sua stagione si conclude qui, dopo aver disputato solo 34 minuti suddivisi in due partite. La notizia si aggiunge a una serie di problemi fisici che hanno limitato la sua presenza in campo. I medici hanno confermato che l’intervento sarà necessario e che non potrà tornare in campo questa stagione.

Il calvario di Arek Milik non finisce più. L’attaccante polacco, rientrato in campo nelle scorse settimane dopo un anno e mezzo di assenza, è costretto a fermarsi di nuovo per un problema muscolare: almeno 4-5 settimane di stop. L’ex Napoli chiude in anticipo la stagione e Luciano Spalletti si ritrova con un’altra munizione in meno per la volata Champions: ai box c’è ancora Dusan Vlahovic. All’allenatore toscano, in vista della sfida di domenica all’Allianz Stadium contro il Bologna, restano Jonathan David, il “falso 9” Jeremie Boga e in teoria Lois Openda, però finito ai margini da tempo. Milik sembrava vedere la luce in fondo al tunnel.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Era rientrato da poco, ma non c'è pace per Milik. Ecco l'ennesimo infortunio e stagione finita

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