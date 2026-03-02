McKennie Juventus quanto peserà il prolungamento del texano sul bilancio del club bianconero Tutti i dettagli e le cifre

Il prolungamento di contratto di McKennie con la Juventus è al centro delle discussioni. La società ha ufficializzato il rinnovo e ha comunicato i dettagli economici dell’accordo, che prevedono una durata più lunga e un nuovo ingaggio per il giocatore. Le cifre coinvolte saranno inserite nel bilancio della squadra e influenzeranno le prossime analisi finanziarie.

Rinnovo McKennie Juventus, è fatta! Quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il texano. Tutti i dettagli del prolungamento

