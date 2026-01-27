In un episodio a Milano, cinque persone hanno rapinato un uomo e una donna, poi hanno tentato di recuperare la refurtiva attraverso una richiesta di denaro e favori sessuali. La polizia ha arrestato un egiziano coinvolto nel caso, evidenziando la gravità dell’evento e l’importanza della sicurezza urbana.

In cinque accerchiano e rapinano un uomo e una donna. Poi al telefono, chiedono un appuntamento per restituire la refurtiva, in cambio di soldi e di una prestazione sessuale. All’appuntamento si presentano i carabinieri che arrestano uno dei ragazzi: l’accusa è quella di tentata estorsione. Oltre a essere stato denunciato per rapina aggravata in concorso. È un egiziano di 20 anni. I fatti risalgono alla notte di lunedì. A chiedere aiuto sono un sudamericano di 31 anni e un’amica di 32. I due erano stati rapinati da una gang di cinque ragazzi in piazzale Porta Genova. Uno dei rapinatori aveva afferrato l’uomo dal collo e gli avevano strappato di dosso una collana d’oro, il cellulare e il portafogli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, rapina con estorsione: arrestato egiziano

