A Milano, un uomo di origine egiziana è stato arrestato dopo aver compiuto una rapina con coltello. L'aggressore ha minacciato una vittima, costringendola a consegnargli il giubbotto, il portafoglio e le scarpe. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’autore, garantendo la sicurezza della zona.

Le minacce con un coltello e la rapina, alla fermata della metropolitana di Cascina Gobba, sulla M2. Poi le manette. Un uomo egiziano di 40 anni è stato arrestato dalla polmetro nella serata di sabato 24 gennaio per rapina aggravata. Tutto è iniziato intorno alle 19 quando il 40enne si è avvicinato a un uomo alla fermata della metro. Ha estratto un coltello e lo ha minacciato, facendosi consegnare il giubbotto che indossava, il portafogli e perfino le scarpe. Poi ha cercato di fuggire. È stato in qual momento che è stato raggiunto e fermato dagli agenti della polmetro. La vittima – rimasta scalza – era riuscita è infatti riuscita a dare l’allarme e a far arrestare l’uomo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rapina con coltello a Milano, arrestato egiziano

Leggi anche: Maltratta e rapina l’ex fidanzata: arrestato un egiziano

Leggi anche: Brescia, 72enne accoltellato per rapina: arrestato egiziano

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Milano, la Polizia intensifica l'attività nelle stazioni: 4 arresti e denunce per furti e rapine

Argomenti discussi: Rapina con un coltello alla fermata della metro uno sconosciuto e lo lascia scalzo; Roma Termini: rapina con coltello e cocci di bottiglia, 5 arresti; Rapina capotreno e lo minaccia con un coltello: è successo a Brignole; Monza, quattordicenne tenta rapina, poi si barrica nel negozio: arrestato. Aveva già ferito con un coltellino un compagno di scuola.

Dammi tutto, rapina con un coltello alla fermata della metro uno sconosciuto e lo lascia scalzoL'uomo è stato arrestato dalla polmetro. L'episodio sabato sera, intorno alle 19, alla fermata della metropolitana M2 di Cascina Gobba ... milanotoday.it

Rapina a Termini con coltello e cocci di bottiglia: arrestati cinque tunisiniAggressione e rapina a Termini: coltello e bottiglia rotta, inseguimento fino a Piazza Vittorio. Arrestati cinque tunisini ... ilquotidianodellazio.it

Le minacce con un coltello e la rapina, alla fermata della metropolitana di Cascina Gobba, sulla M2. Poi le manette. Un uomo egiziano di 40 anni è stato arrestato dalla polmetro nella serata di sabato 24 gennaio per rapina aggravata. Tutto è iniziato intorno all - facebook.com facebook

Coltello puntato alla gola e strattoni, poi la colluttazione: tentata rapina in centro x.com