Domani 28 marzo la Coppa Italia Para Climbing programma e come vederla

Domani 28 marzo si svolge la gara di Coppa Italia Para Climbing, che segna l'inizio del circuito nazionale di arrampicata sportiva paralimpica. La competizione si tiene a Milano e sarà visibile attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diverse regioni e rappresenta una tappa importante nel calendario delle competizioni paralimpiche di arrampicata.

Il circuito agonistico nazionale dell’arrampicata sportiva paralimpica prende ufficialmente il via da Milano. Domani, sabato 28 marzo, la palestra Rockspot ospiterà la prima tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026. L’evento assume una valenza strategica alla luce dell’inclusione della disciplina nel programma dei Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. La competizione milanese apre un calendario composto da tre appuntamenti complessivi. Il circuito proseguirà con una seconda prova il 18 aprile, sempre presso l’impianto lombardo, per poi concludersi il 2 e 3 maggio alllo UISP di Roma. A questa tappa inaugurale risultano iscritti... 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Climbing: Coppa Italia Under, il programma e come vedere le gareIl circuito nazionale di Coppa Italia Speed di arrampicata sportiva riparte ufficialmente domani, sabato 14 marzo, con la prima tappa stagionale... Leggi anche: Boulder, Coppa Italia: il programma di domani 22 marzo, orari, diretta e highlights Una raccolta di contenuti su Coppa Italia Para Discussioni sull' argomento 1ª Tappa Coppa Italia Para Climbing: video dimostrazione vie e programma gara del 28 Marzo a Milano; Arrampicata sportiva: a Milano la prima tappa del circuito di Coppa Italia Para Climbing 2026; Serie A, Final Eight: Covei Meta Catania-Roma 1927 la seconda semi di Ancona. Fuori Sandro Abate e Sala Consilina. FOTOGALLERY; Il programma delle gare settimanali: chiudono le Coppe del mondo di sci alpino, salto con gli sci, snow e freestyle. Coppa Italia, le partite di oggi: dove vedere Lazio-Atalanta in tv e in streaming, programma e orariSemifinali d'andata Coppa Italia 2025/26, appuntamento al Sinigaglia per Como-Inter e all'Olimpico per Lazio-Atalanta: tutte le info ... sport.virgilio.it 28 marzo la palestra Rockspot di Milano ospita la tappa inaugurale della Coppa Italia Para Climbing, seguita domenica 29 marzo da un raduno collegiale degli atleti partecipanti. #Milano #Arrampicatasportiva #ParaClimbing #TerzoTempoSportMagazine - facebook.com facebook