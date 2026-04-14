Lo showroom di ’My Home’ a Desio si trova in una zona molto trafficata di corso Milano, dove l’ingresso presenta alcune criticità. La carreggiata si restringe e si trovano reti metalliche arrugginite a terra, mentre un cantiere abbandonato contribuisce a creare un’immagine di degrado. La situazione, visibile a chi percorre quella strada in direzione nord, rappresenta un elemento di disagio per i passanti e per chi si avvicina all’attività commerciale.

L’ingresso nella parte più vitale di Desio, per chi percorre corso Milano in direzione nord provenendo dalla Monza-Saronno, è un pessimo biglietto da visita: restringimento della carreggiata, reti metalliche (comprese quelle a terra ormai arrugginite), cantiere abbandonato. Lì ha sede My Home, elegante showroom di arredamento di Marika Cremonesi e Francesca Secchi. Per loro il cantiere della metrotranvia è stato peggio di un ciclone. Per quest’opera hanno dovuto ripensare anche agli spazi della loro attività. "Nel magazzino sull’altro lato della strada diventa impossibile entrare. I tecnici che hanno seguito il progetto della metrotranvia non hanno considerato le attività della strada.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo showroom. Un ciclone su ’My Home’

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