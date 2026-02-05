Milano-Meda a pagamento la strada dell’azione civile

La decisione di mettere a pagamento il tratto di Pedemontana tra Milano e Meda scatena la protesta dei cittadini. Oggi, alcuni residenti e associazioni hanno deciso di intraprendere azioni legali per opporsi al pedaggio, giudicandolo ingiusto e dannoso. La questione diventa sempre più calda, mentre le autorità continuano a sostenere la validità della misura. La mobilitazione si fa sentire, e nelle prossime settimane si aspetta una risposta ufficiale.

Meda, 5 febbraio 2026 – Azione civile contro il pedaggio di Pedemontana sul tratto dell’attuale Milano-Meda. È quanto pare profilarsi all’orizzonte dalla netta presa di posizione di Codici, associazione di consumatori nazionale che ha la sua sede lombarda proprio a Meda. Secondo l’associazione dei consumatori, l’applicazione del pedaggio anche sull’attuale tratto della Milano-Meda, che va da Lentate a Varedo, che sarà trasformato in autostrada Pedemonata, è “un’operazione che trasferisce sui pendolari il peso finanziario di un’infrastruttura più ampia, utilizzando come leva una strada già esistente, già pagata con le tasse e mai concepita come autostrada a pedaggio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano-Meda a pagamento, la strada dell’azione civile Approfondimenti su Milano Meda Milano-Meda a pagamento: la maxi protesta raggiunge il capoluogo (con un presidio) A Milano, i membri del Patto per il Nord hanno organizzato un presidio per protestare contro la decisione della Regione Lombardia di non rendere gratuito il tratto della Milano-Meda, che sarà integrato nella nuova Pedemontana. Milano-Meda a pagamento: oggi la maxi protesta raggiunge il capoluogo (con un presidio) Oggi Milano si ferma ancora una volta. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Meda Argomenti discussi: Milano-Meda a pagamento, la protesta: Scelta assurda che colpisce migliaia di pendolari; Milano-Meda a pagamento, la strada dell’azione civile; Non pagheremo 7 euro al giorno sulla strada che oggi è gratis: in Lombardia la mobilitazione scende in strada; In Brianza tra 30 anni per percorrere 50 km si spenderanno 50 euro. Milano-Meda a pagamento, la strada dell’azione civileMeda, 5 febbraio 2026 – Azione civile contro il pedaggio di Pedemontana sul tratto dell’attuale Milano-Meda. È quanto pare profilarsi all’orizzonte dalla netta presa di posizione di Codici, ... ilgiorno.it Milano-Meda a pagamento, la protesta: Scelta assurda che colpisce migliaia di pendolariAl presidio hanno partecipato decine di persone di tutte le età che hanno lanciato slogan e manifestato pacificamente con striscioni che recitavano frasi quali No caselli sulla Milano-Meda, Stop ... monzatoday.it Fiamma Olimpica Meda Seregno 3 Febbraio! Milano - Cortina 2026 “It’s Your Vibe”: il cuore pulsante dell’evento, simbolo di connessione e unione globale. @raffaellamasciadri MilanoCortina2026 #fiamma #olimpiadi #ermellini #futura facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.