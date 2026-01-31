Milano-Meda a pagamento | oggi la maxi protesta raggiunge il capoluogo con un presidio

Oggi Milano si ferma ancora una volta. Gli ex leghisti hanno organizzato un presidio lungo la strada per protestare contro la decisione della Regione Lombardia di non rendere gratuito il tratto di Milano-Meda che in futuro passerà sotto Pedemontana. La protesta, partita questa mattina, ha attirato decine di persone che chiedono di bloccare questa scelta considerata ingiusta. La strada è rimasta chiusa in alcuni punti, creando disagi e rallentamenti nel traffico cittadino. La situazione resta tesa e ancora da definire.

Presidio in strada per fermare quella che, gli ex leghisti, considerano una "ingiustizia". Il Patto per il Nord scende in strada contro la decisione della Regione Lombardia di non garantire la gratuità a quel tratto della Milano-Meda che in futuro verrà inglobato a Pedemontana diventando così da strada da sempre gratuita a strada a pagamento. Patto per il Nord (che riunisce gli ex leghisti che non si riconoscono nella dirigenza di Matteo Salvini e restano legati al progetto di Lega creato da Umberto Bossi) scenderanno in piazza oggi, 31 gennaio. Alle 15 saranno a Milano in viale Enrico Fermi (angolo via Brusuglio, via Sbarbaro).

