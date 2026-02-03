Caruso | Dentro l' Adi design museum un nuovo spazio dedicato a Gio Ponti

Dentro l'Adi Design Museum di Milano nascerà un nuovo spazio dedicato a Gio Ponti. La notizia arriva dall’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, che durante la conferenza stampa ha annunciato l’apertura entro la fine del 2026. Il museo sarà un punto di riferimento per gli appassionati di design e architettura, e si inserisce nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026.

Un museo dedicato a Gio Ponti (nella foto) all'interno dell'Adi Design Museum entro fine 2026. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, durante la conferenza stampa di presentazione di «IN-PLAY», la mostra inserita nel programma dell'Olimpiade Culturale di Fondazione Milano-Cortina 2026. «L'assessorato alla Cultura ha spiegato ritiene strategico sostenere, proprio a Milano, la nascita di un museo dedicato a un grande visionario come Gio Ponti. Un'iniziativa nata grazie a un accordo tra Regione e Adi: un modello virtuoso di collaborazione istituzionale al servizio della cultura». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caruso: "Dentro l'Adi design museum, un nuovo spazio dedicato a Gio Ponti" Approfondimenti su Adi Design Museum BMW Art Car Milano: otto capolavori all’ADI Design Museum A Milano aprirà un museo dedicato a Gio Ponti A Milano aprirà un museo dedicato a Gio Ponti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Adi Design Museum Argomenti discussi: Caruso: Dentro l'Adi design museum, un nuovo spazio dedicato a Gio Ponti. Straordinaria atleta @FrancescaPorce a inaugurazione mostra #INPLAY #Design4Sport in @MuseumAdi che ospiterà #museo dedicato grande visionario Gio #Ponti @milanocortina26 @RegLombardia #OlimpiadiPace #Culture4Peace @VivMilano @Aldo_ x.com https://www.mi-lorenteggio.com/2026/02/02/milano-assessore-caruso-alladi-design-museum-nascera-un-museo-dedicato-a-gio-ponti/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.