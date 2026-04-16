Milan | strategie a confronto

Nel campionato di Serie A 20252026, nel girone di ritorno, l’allenatore del Milan ha ottenuto gli stessi risultati che aveva raggiunto nella seconda metà della stagione precedente con l’allenatore precedente. La squadra ha mantenuto una certa continuità nelle prestazioni, rispecchiando le performance della fase finale dello scorso campionato. Questa situazione si inserisce in un confronto tra le strategie adottate dai due tecnici alla guida del club.

Nel girone di ritorno della Serie A 20252026, Massimiliano Allegri ha replicato esattamente i risultati ottenuti da Conceição nella seconda parte della stagione precedente. Entrambi i tecnici hanno portato a casa 21 punti in 13 partite, con una media identica di 1,61 punti a gara. I numeri, però, nascondono due L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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