Sicurezza e strategie future convegno a Frosinone | istituzioni e Governo a confronto

Questa mattina a Frosinone si è svolto un convegno sulla sicurezza, con istituzioni e Governo che si sono confrontati sulla situazione attuale e le strategie da adottare in futuro. Il salone della Regione in via Veccia si è riempito di partecipanti, tra cittadini, rappresentanti delle istituzioni e esperti, tutti pronti a discutere di come rendere le città più sicure. Organizzato dall’Associazione Impegno, l’evento ha visto la presenza di Maurizio Plocco e dell’onorevole Aldo Mattia, due figure che da tempo lavorano per la sicurezza locale

Salone gremito nella sede della Regione in via Veccia a Frosinone per il convegno "Sicurezza: città sicure e strategie future", organizzato dall'Associazione Impegno del presidente Maurizio Plocco e del presidente onorario, l'onorevole Aldo Mattia, da sempre a fianco dell'associazione.

