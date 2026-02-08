Melito costa a rischio | confronto urgente tra esperti e istituzioni per strategie anti-erosione e sviluppo sostenibile

Melito Porto Salvo si riunisce in fretta per discutere di come salvare la costa in difficoltà. Esperti e istituzioni si sono incontrati per trovare strategie contro l’erosione e promuovere uno sviluppo più sostenibile sulla zona più fragile dell’Area Grecanica. La preoccupazione cresce, e ora serve un’azione immediata per proteggere il territorio.

Melito Porto Salvo si è fatta teatro di un confronto istituzionale di rilievo, convocato con urgenza per affrontare una sfida sempre più pressante: la tutela della fragile costa dell’Area Grecanica. Il seminario, tenutosi nella sala del consiglio comunale nella giornata di sabato 7 febbraio 2026, ha visto la partecipazione di esperti, rappresentanti degli ordini professionali e amministratori locali, tutti uniti dalla consapevolezza di un’emergenza che non può essere più rimandata. L’incontro, programmato prima dell’ondata di maltempo che ha recentemente flagellato la cittadina, causando danni significativi al lungomare e alle strutture circostanti, si è rivelato ancor più tempestivo, offrendo un’occasione cruciale per delineare strategie efficaci contro l’erosione costiera e gli effetti del cambiamento climatico.🔗 Leggi su Ameve.eu

