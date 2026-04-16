Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha commentato la partita contro l'Udinese, riferendosi al cambio di modulo adottato dalla squadra. Ha affermato che si è parlato molto di questa decisione, ma che il gruppo segue il mister e la sua strategia a 360 gradi. Gabbia ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sul lavoro quotidiano e di non lasciarsi influenzare dalle discussioni esterne riguardo alle scelte tattiche.

Nella lunga intervista di Matteo Gabbia ai microfoni di 'Sky Sport', il difensore del Milan si è soffermato a commentare il discusso cambio modulo che si è visto nella sconfitta contro l'Udinese, sottolineando che la squadra è con Allegri e con le sue scelte. Non solo, anche le parole sull'atteggiamento dei rossoneri sui cui forse ha inciso il fatto di aver perso il treno Scudetto. Si è parlato anche tanto di moduli. Rabiot dopo l’Udinese ha detto che, più che lo schieramento, deve tornare la voglia di lottare per il compagno. È una questione di atteggiamento? “Penso che si sia parlato troppo della disposizione. Soprattutto da fuori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Gabbia: “Si è parlato troppo di moduli. Noi siamo col mister a 360 gradi”

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