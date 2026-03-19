Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha commentato la corsa allo scudetto, affermando che la sua squadra si vede come una lepre che scappa dal cacciatore e ha parlato della competizione con il Milan. Le sue parole si sono concentrate sulla sfida tra le due squadre, senza approfondire altre dinamiche o motivazioni. Marotta ha anche toccato alcuni aspetti relativi alla stagione in corso.

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in videoconferenza durante la tappa a Milano di Motore Italia, roadshow creato da Milano Finanza. Tra i diversi temi discussi, il presidente nerazzurro ha voluto soffermarsi a parlare della lotta scudetto con il Milan, per poi spostarsi anche sulla questione legata alla NBA Europe. Ecco, di seguito le sue parole. Le parole di Giuseppe Marotta sulla lotta scudetto con il Milan e sulla NBA Europe: «Scudetto? Noi siamo la lepre che scappa dal cacciatore. Cacciare è più facile, quelli in una posizione difficile siamo noi, ma siamo competitivi e convinti di farcela. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Marotta: “Scudetto? Noi siamo la lepre che scappa dal cacciatore”

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