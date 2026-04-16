Il difensore del Milan ha dichiarato che l'allenatore è un grande professionista e che la squadra spera che resti a lungo. Ha aggiunto che bisogna seguire le sue indicazioni e impegnarsi al massimo, convinto che così si otterranno risultati positivi. La squadra si prepara alla fase successiva, confidando nelle capacità del tecnico. Le parole arrivano in un momento di discussioni sui futuri piani del club.

Matteo Gabbia è, non da oggi, un capitano senza fascia. Perché - chi ha frequentato uno spogliatoio lo sa bene -, si può essere leader anche senza i gradi ufficiali. E allora non stupisce che in questi giorni così delicati per l'ambiente rossonero sia lui a prendere la parola per fare un po' di chiarezza, a partire dalle rumorose indiscrezioni che riguardano Allegri e il suo futuro. Gabbia prende la parola, e da come parla è chiaro che lo fa sulla base di un "mandato" collettivo, che quindi conferisce peso ancora maggiore alle sue dichiarazioni. A partire da queste: "Allegri è un fuoriclasse, tutti lo pensiamo all'interno del gruppo - ha detto in un'intervista a Sky e Milan News -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, senti Gabbia: "Allegri è un fuoriclasse. Parlo a nome della squadra: speriamo resti a lungo"

L'analisi del compattissimo MILAN di Max ALLEGRI a Fuoriclasse | DAZN

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Milan, Gabbia: Allegri un fuoriclasse, tutti nel gruppo squadra vogliamo che resti a lungoAllegri è un fuoriclasse, tutti lo pensiamo all'interno del gruppo. Ha una gestione dei momenti, belli o brutti, incredibile. Sa sempre. tuttomercatoweb.com