Matteo Gabbia, calciatore del Milan, è stato recentemente intervistato da 'Sky Sport'. Durante l'intervista ha parlato della situazione della squadra e di alcuni obiettivi futuri. Ha espresso il suo apprezzamento per l'allenatore, definendolo un punto di riferimento, e ha parlato dell'importanza di mantenere l’attuale staff tecnico. Sul fronte competitivo, ha ribadito la volontà di qualificarsi in Champions League, considerando questa competizione una priorità per il club.

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha concesso un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport' e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul momento della squadra, il futuro di Massimiliano Allegri e non solo. Ci sono state settimane migliori e si è reduci da un periodo negativo di risultati. Ma partiamo da te: come stai? Quando sei assente, i risultati non arrivano. “Fisicamente sto meglio, ho passato un momento abbastanza difficile: è stata la mia prima operazione, di fatto ho conosciuto il mio corpo e ho imparato a gestire meglio il mio fisico. Devo ringraziare tutto lo staff e tutte le persone che mi sono state vicine: sono state importantissime per me, come una famiglia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gabbia: “Allegri è il nostro campione, speriamo rimanga a lungo. Champions? Per noi è un’ossessione”

Notizie correlate

Milan, Gabbia: “Maignan leader, felici di averlo con noi. Allegri, che carisma”Matteo Gabbia, classe 1999, difensore del Milan, ha parlato ieri in un'intervista in esclusiva a 'SportMediaset' toccando vari temi interessanti.

Milan, Allegri: “Il nostro calendario? Per noi è un’opportunità per recuperare tutti”Nella mattinata di oggi, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello la prossima...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Milan, le ultime su Gabbia, Gimenez e il modulo in vista dell'Udinese; Allegri cambia il Milan: 3-5-2 e rientro di Gabbia decisivo; Allegri toglie un giorno di riposo e fa marcia indietro: a Verona riecco il 3-5-2 e Gabbia; Verona-Milan, Allegri punta sull’equilibrio: chance per Gabbia e ritorno al 3-5-2.

Gabbia: Allegri è un fuoriclasse. Parlo a nome del gruppo: siamo tutti con lui, speriamo che possa rimanereSiamo nella fase finale della stagione, quella in cui si decide tutto. Il Milan arriva da quattro sconfitte nelle ultime sette di campionato, ma è comunque terzo in classifica e ... milannews.it

MN - Gabbia: Permanenza Allegri desiderio di tutta la squadraSiamo nella fase finale della stagione, quella in cui si decide tutto. Il Milan arriva da quattro sconfitte nelle ultime sette di campionato, ma è comunque terzo in classifica e ... milannews.it

Gabbia a Milan News: "Allegri Un fuoriclasse. Parlo a nome di tutto il gruppo: siamo tutti ultra felici del mister e speriamo che possa rimanere con noi per moltissimo tempo" @acmilan x.com

ESCLUSIVA MN - Gabbia: “Allegri è un fuoriclasse. Parlo a nome del gruppo: siamo tutti con lui, speriamo che possa rimanere”. facebook