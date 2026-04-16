Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista a 'Sky Sport' in cui ha espresso il desiderio che l’allenatore Massimiliano Allegri rimanga a lungo al club. L’atleta ha parlato a nome di tutta la squadra, sottolineando l’affetto e la stima nei confronti del tecnico. Il suo intervento si inserisce in un momento di discussione riguardo al futuro dell’allenatore alla guida del team.

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', il difensore del Milan Matteo Gabbia ha speso delle bellissime parole nei confronti del proprio allenatore Massimiliano Allegri, finito nelle ultime ore nell'occhio del ciclone tra critiche per le ultime prestazioni e il futuro in rossonero incerto. La squadra, come sottolinea il 46 rossonero, è con il suo mister e spera di averlo a lungo dalla sua parte. Ecco, quindi, le parole di Gabbia verso il tecnico toscano. Allegri bussola di Milanello, l’abbiamo spesso definito così. Che peso ha all’interno dello spogliatoio? “Sarebbe importante averlo non solo quest’anno: non ho detto prima a caso che sia un campione, lo pensiamo tutti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’appello di Gabbia per Allegri: “Parlo a nome di tutti: speriamo rimanga a lungo al Milan”

Serie A, l'intervista a Sky Sport di Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Como

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Gabbia ha parlato così, da vero leader, riguardo Allegri e gli obiettivi #acmilan - facebook.com facebook

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