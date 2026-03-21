Milan | Scaroni sul nuovo stadio

Durante l’evento Motore Italia – Edizione Milano Olimpica Internazionale 2026, organizzato da Milano Finanza, il presidente dell’AC Milan ha parlato del progetto per il nuovo stadio che sostituirà il Giuseppe Meazza di San Siro. Ha spiegato gli aspetti economici legati alla realizzazione dell’impianto, evidenziando le intenzioni del club riguardo alla struttura futura. La discussione si è concentrata sulle prospettive finanziarie del progetto.

In un intervento all’evento Motore Italia – Edizione Milano Olimpica Internazionale 2026 organizzato da Milano Finanza, il presidente dell’AC Milan Paolo Scaroni ha tracciato con chiarezza la visione economica del progetto per il nuovo stadio, destinato a sostituire il Giuseppe Meazza di San Siro. Il numero uno rossonero ha sottolineato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Il Futuro di San Siro Scaroni Parla del Nuovo Stadio

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