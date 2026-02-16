Scaroni | San Siro? Stadio iconico grazie a Milan ed Inter Ecco perchè costruiamo lo stadio insieme
Paolo Scaroni ha spiegato che il nuovo stadio verrà costruito per rafforzare il legame tra il Milan e l’Inter, entrambe protagoniste della crescita del progetto. Durante l’evento
Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato ospite dell'evento "Your Next Milano" andato in scena alla alla Triennale di Milano alla quale, al termine, ha rilasciato delle dichiarazioni. Il presidente rossonero ha voluto parlare della convivenza tra Milan e Inter, passando poi alla tematica legata al nuovo stadio. Ecco, di seguito, le dichiarazioni riportate da TMW.com L'esordio di Scaroni: "Da otto anni sono presidente del Milan, ogni tanto me lo dimentico. È un'esperienza incredibile. Certo, devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni eh (Marotta seduto accanto a lui, ndr), non c'è il minimo dubbio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
San Siro Inter, Scaroni svela: «Il nuovo stadio garantirà ricavi doppi, sarà un impianto avanzatissimo! Sullo scudetto rispondo così»
Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha condiviso dettagli sul nuovo stadio di San Siro, che sarà un impianto all’avanguardia capace di garantire ricavi doppi.
Scaroni sul nuovo stadio: “Ci aspettiamo il doppio dei ricavi, San Siro sarà…”
Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha condiviso le sue aspettative sul nuovo stadio San Siro, recentemente acquistato da Inter e Milan.
Scaroni dice che Milan e Inter creano valore per Milano condividendo lo stadioIl ruolo strategico del nuovo stadio di San Siro per Milan e Inter e il suo impatto economico sulla città di Milano. In occasione dell’evento Your Next Milano 2026 tenutosi alla Triennale di Milano, ... notiziemilan.it
Scaroni sicurissimo: Costruiremo lo stadio più bello d'EuropaPaolo Scaroni, presidente del Milan, questa sera è presente alla Triennale di Milano, che in questi giorni ospita Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici Invernali ... milannews.it
