L’analisi di Fabio Capello sulla partita Roma-Milan, conclusasi 1-1, evidenzia alcune criticità del club rossonero. L’ex allenatore, che ha guidato entrambe le squadre, ha sottolineato la mancanza di iniziativa e la percezione di passività del Milan durante l’incontro. Un commento che invita a riflettere sulle strategie e sull’approccio della squadra in questa fase del campionato.

L'ex allenatore rossonero Fabio Capello non ci va giù leggero sul Milan. Il Diavolo ha faticato nel primo tempo contro la Roma, salvo poi trovare il gol di De Winter. I giallorossi hanno ripreso la gara con il rigore di Pellegrini. Ecco il commento di Capello a 'Radio Anch'io Sport' su 'Rai Radio 1'. "Ieri abbiamo visto 4 squadre e il Milan è quella che ha fatto più fatica. Ha giocato peggio, primo tempo rinunciatario, senza una visione di gioco e poi si è trovata in vantaggio con l'unica occasione creata sugli sviluppi di calcio d'angolo. Sembra una squadra che va per tentativi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Capello: "Il Milan va per tentativi. Sono passivi nella maniera più assoluta. Mi avevano illuso"

FABIO CAPELLO: IL MONDO VISTO DALLA PANCHINA

