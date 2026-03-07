Jannik Sinner ha iniziato il torneo Masters1000 di Indian Wells con un'ampia vittoria, battendo il qualificato ceco Dalibor Svrcina con un punteggio di 6-1 6-1 in soli 64 minuti. Durante l'incontro, il tennista italiano ha dimostrato un buon ritmo di gioco, mantenendo calma e rilassatezza. Dopo il match, ha dichiarato di sentirsi soddisfatto dell’allenamento e della sua condizione attuale.

Esordio senza sbavature per Jannik Sinner al Masters1000 di Indian Wells. Il numero due del seeding ha liquidato il qualificato ceco Dalibor Svrcina con un netto 6-1 6-1, imponendo subito il proprio ritmo e chiudendo la pratica in appena 64 minuti. Sinner ha preso il controllo della partita fin dai primi scambi, spingendo con continuità da fondo campo e togliendo progressivamente spazio all’avversario. Per l’azzurro si tratta della prima partita disputata dopo la sconfitta nei quarti di finale a Doha contro Jakub Mensik, ma il rientro in campo non ha mostrato alcuna incertezza. “Sento di essere mentalmente in forma“, ha spiegato ai microfoni l’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner fiducioso: “Mi piace come mi sto allenando, sono calmo e rilassato”

Bagnaia: “Proseguo fiducioso, la moto mi piace”Alla vigilia del debutto Mondiale a Buriram, il pilota del Ducati Team guarda al 2026 con ottimismo dopo i riscontri positivi in pista.

Insigne in visita ai piccoli pazienti del Pausilipon: "Momento toccante per me. Futuro? Mi sto allenando e spero di tornare a divertirmi"L'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha fatto visita oggi all’AORN Santobono Pausilipon, incontrando i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di...

Jannik SINNER si allena in vista dell'esordio alle ATP Finals: il collegamento

Approfondimenti e contenuti su Jannik Sinner.

Temi più discussi: Sinner, è l'ora delle scelte: al lavoro su fisico e testa; Sinner ‘trascura’ Laila Hasanovic e le dà buca a Milano: Mi spiace, non potrò esserci; Sinner: Sono partito bene, mi piace come mi sto allenando; Jannik Sinner, quando gioca a Indian Wells: parte la rincorsa al numero 1, chi sono gli avversari verso la finale.

Masters 1000 Indian Wells 2026, Sinner: Mi sento bene, credo di poter giocare un buon tennisLe parole di Jannik Sinner in conferenza stampa alla vigilia del primo Masters 1000 stagionale. Tranquillita e fiducia nei propri mezzi ... spaziotennis.com

Sinner a Indian Wells ha trovato un doppio rimedio per combattere il caldo: Faremo sempre cosìJannik Sinner si sta preparando per il torneo ATP di Indian Wells. In California non ha mai vinto, per raggiungerlo dovrà battere anche il caldo ed ha preso un doppio particolare accorgimento. fanpage.it

# ***Analisi di una vittoria ... La differenza tra controllo e resistenza*** *Ci sono partite che raccontano una battaglia.* *E poi ci sono partite che raccontano una distanza.* ***Il secondo turno di Indian Wells tra Jannik Sinner e Dalibor Svrcina è stato soprattutto - facebook.com facebook

Jannik Sinner affronterà Dalibor Svrcina a Indian Wells nella notte italiana tra Venerdì 6 Marzo e Sabato 7 Marzo, non prima delle 3:00: SVEGLIA, ITALIA! x.com