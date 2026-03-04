Milan Scaroni | Il nuovo stadio sarà bellissimo Ecco perché lo facciamo insieme all’Inter

Da pianetamilan.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha illustrato in un’intervista a DAZN che il nuovo stadio sarà realizzato in collaborazione con l’Inter e che, secondo lui, sarà un progetto molto bello. Ha spiegato che questa iniziativa coinvolge entrambe le società e che l’obiettivo è creare una struttura all’avanguardia. Scaroni ha anche condiviso alcuni dettagli sui tempi e sulla progettazione dell’impianto.

«Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio, si immagini quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano. Da questo punto di vista anche essere insieme è stata una soluzione», ha detto Scaroni. Il quale, poi, ha aggiunto: «Sarà uno stadio bellissimo, il più bello d'Europa, sarà una gloria per Milano. Contribuirà a continuare questo ciclo meraviglioso di Milano che sta diventando sempre più un centro d'attrazione come abbiamo visto per le Olimpiadi». Scaroni ha proseguito così: «Con l'aiuto di Redbird e Gerry Cardinale, saremo in condizioni di fare di questo stadio un punto di ritrovo per tutta la settimana, non solo per le partite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan scaroni il nuovo stadio sar224 bellissimo ecco perch233 lo facciamo insieme all8217inter
© Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà bellissimo. Ecco perché lo facciamo insieme all’Inter”

Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa. Lo facciamo insieme all’Inter perché …”Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'DAZN' in cui ha parlato del progetto per la realizzazione del nuovo...

Nuovo Stadio, Scaroni (Presidente Milan) spazza via i dubbi: “Sarà bellissimo. Perché con l’Inter? Vi spiego”Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'DAZN' in cui ha parlato del progetto per la realizzazione del nuovo...

GLI INGLESI ELEGGONO SAN SIRO LO STADIO PIÙ BELLO AL MONDO #inter #milan

Video GLI INGLESI ELEGGONO SAN SIRO LO STADIO PIÙ BELLO AL MONDO #inter #milan

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Scaroni Il nuovo stadio sarà...

Temi più discussi: Addio vecchio San Siro, il futuro è verticale: Scaroni traccia la rotta di Inter e Milan verso il 2031; Milan, Scaroni: Nuovo San Siro nel 2031, sarà uno stadio verticale! Ecco perché siamo con l'Inter e non da soli; Nuovo stadio Milan, Scaroni: Così sarà il nostro stadio E va sull’Inter; Tempistiche, capienza e iter burocratico: Scaroni parla del nuovo stadio del Milan (e dell'Inter).

milan scaroni il nuovoMarotta e Scaroni sul nuovo stadio: Obiettivo giocare nel 2030All’interno dela trasmissione di DAZN Stadi 5.0 Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni hanno parlato del nuovo stadio a Milano per il 2030. generationsport.it

milan scaroni il nuovoScaroni e il nuovo stadio di Milan e Inter: All'inizio anche gli amici mi davano del pazzoPaolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN a tema stadio, visto che i rossoneri hanno avviato nei mesi. tuttomercatoweb.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.