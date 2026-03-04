Milan Scaroni | Il nuovo stadio sarà bellissimo Ecco perché lo facciamo insieme all’Inter

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha illustrato in un’intervista a DAZN che il nuovo stadio sarà realizzato in collaborazione con l’Inter e che, secondo lui, sarà un progetto molto bello. Ha spiegato che questa iniziativa coinvolge entrambe le società e che l’obiettivo è creare una struttura all’avanguardia. Scaroni ha anche condiviso alcuni dettagli sui tempi e sulla progettazione dell’impianto.

«Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio, si immagini quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano. Da questo punto di vista anche essere insieme è stata una soluzione», ha detto Scaroni. Il quale, poi, ha aggiunto: «Sarà uno stadio bellissimo, il più bello d'Europa, sarà una gloria per Milano. Contribuirà a continuare questo ciclo meraviglioso di Milano che sta diventando sempre più un centro d'attrazione come abbiamo visto per le Olimpiadi». Scaroni ha proseguito così: «Con l'aiuto di Redbird e Gerry Cardinale, saremo in condizioni di fare di questo stadio un punto di ritrovo per tutta la settimana, non solo per le partite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

