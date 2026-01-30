Svolta Milan finisce l'era Elliott | RedBird con Comvest ma Scaroni e Furlani restano al loro posto

Il Milan cambia volto. Dopo settimane di attese, il club ha ufficialmente annunciato che Elliott lascia il comando, sostituito da nuovi investitori di Comvest. Scaroni e Furlani restano alla guida, mentre il club si prepara a una nuova fase di gestione.

Il Milan con una nota ufficiale ha ratificato l'uscita del Gruppo Elliott dal club e l'inserimento di nuovi finanziatori provenienti da Comvest. Ma Furlani e Scaroni, vicini a Singer, restano al proprio posto: "a garanzia della continuità della governance e della gestione operativa".

Il Milan sta per affrontare un cambiamento societario importante.

Elliott Management Corporation si appresta a lasciare il Milan, grazie a un finanziamento di Comvest a RedBird Capital Partners.

