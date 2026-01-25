Il Milan si concentra sul rafforzamento della linea difensiva, valutando diverse opzioni per migliorare la rosa. Tra i nomi emergenti, quello di Mario Gila, giovane difensore della Lazio nato nel 2000, sta attirando l’attenzione dei dirigenti rossoneri. La trattativa sembra prendere corpo, segnando un passo importante nel mercato estivo del club milanese.

Il Milan accelera sul mercato e apre un dossier concreto per la difesa. Nelle ultime ore il nome che circola con insistenza negli ambienti rossoneri è quello di Mario Gila, centrale classe 2000 attualmente alla Lazio. Il profilo dello spagnolo è seguito con attenzione: difensore affidabile, già rodato in Serie A, sotto contratto fino al 2027 e con continuità di impiego in stagione. Un identikit che risponde alle esigenze del Milan, alla ricerca di rinforzi difensivi in questa finestra invernale senza stravolgere gli equilibri. Il club rossonero si muove con prudenza, ma i contatti esplorativi sono in corso. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, occhi su Mario Gila: prende forma l’idea per la difesa

Mercato Milan, focus non solo sull’attacco: ecco l’idea Gila per la difesa! Tutti gli aggiornamentiIl mercato del Milan si anima con un occhio non solo sull’attacco: l’idea Gila per la difesa resta viva, affiancandosi alle operazioni in corso.

Calciomercato Milan: pronto un clamoroso ritorno per la difesa. L’idea prende forza, Allegri spinge. E sul contratto…Il calciomercato del Milan si infiamma con una voce che sta facendo rumore: il ritorno di Thiago Silva.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

The Kings Men Controversy

Argomenti discussi: Roma, infortunio Hermoso: lesione all’ileopsoas, quante partite salta. Massara torna su Dragusin; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: Cheddira al Lecce, idea Nzola per sostituirlo; Il Milan piomba in casa Como nel mirino una colonna della squadra di Fabregas.

Milan, occhi su Marusic per la fascia destra. Tare guarda anche a Gila per la difesaIl mercato del Milan si preannuncia lungo e strategico, con lo sguardo già rivolto alle opportunità dei prossimi sei mesi, evidenzia oggi. tuttomercatoweb.com

Milan, altre idee per il mercato di gennaio: occhi su Marusic. Tare lo conosce beneIl Milan promette di essere una delle squadre più attive nel calciomercato invernale che per la Serie A comincerà il prossimo 2 gennaio. Non solo in attacco, dove la dirigenza del Diavolo ha già ... tuttomercatoweb.com

Milan-Mateta, interesse mai tramontato Come affermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube, il Milan non ha mai tolto gli occhi da dosso a Mateta Dopo l'interesse dell'estate, i rossoneri monitorano ancora il calciator - facebook.com facebook

Il #CrystalPalace rifiuta l'offerta del #Milan per Jean-Philippe Mateta Secondo @Santi_J_FM, il Milan ha messo gli occhi su Jean-Philippe Mateta. Il club milanese ha presentato un'offerta per il giocatore venerdì, che è stata respinta da Palace. Da parte sua, i x.com