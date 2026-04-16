Milan Peterson | Sacchi ha avuto culo non mi hanno aspettato | PM

Durante l'evento 'Il Foglio a San Siro', organizzato dal quotidiano nello stadio, Dan Peterson, ex allenatore di basket, ha commentato la carriera di Sacchi, affermando che ha avuto fortuna e che non sono stati aspettati. Peterson ha espresso questa opinione in risposta a una domanda, senza approfondire altri dettagli o motivazioni. L'incontro si è svolto davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori.

Dan Peterson, ex allenatore di basket, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio. Dan Peterson, ex allenatore di basket, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni dal palco nel video del nostro inviato, Stefano Bressi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Peterson: “Sacchi ha avuto culo, non mi hanno aspettato” | PM Notizie correlate Cassano si scaglia contro Allegri dopo Cremonese-Milan: “Come allenatore è inutile, ha avuto culo”Come ogni settimana, torna il consueto appuntamento con Antonio Cassano e le sue critiche. Peterson: “Ecco cosa consiglio ad Allegri e Cardinale. Milan fai come Sinner” | PMDurante 'Il Foglio a San Siro' (qui le parole di Scaroni), evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino, l'inviato di Pianeta Milan... Altri aggiornamenti Gli 80 anni di Arrigo Sacchi, l’allenatore che cambiò il calcio (nonostante gli spigoli di carattere)La grandezza di Sacchi, però, non sta soltanto nell’aver vinto. Sta nell’aver imposto una morale del gioco. Nel suo calcio il collettivo non umiliava il talento: lo educava, lo elevava. Baresi, ... unionesarda.it Milan, Sacchi: Leao si deve svegliare. Così Allegri può fare l'impresaArrigo Sacchi, ex-allenatore del Milan ed ex-ct dell'Italia, ha analizzato la lotta scudetto fra Inter e Milan dalle colonne della Gazzetta dello Sport. Secondo l'ex-tecnico e oggi commentatore del ... calciomercato.com