Milan | le parole di Gabbia

Dopo l’allenamento a Milanello, Matteo Gabbia ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, parlando di un momento difficile per la squadra. Il difensore del Milan ha sottolineato l’importanza di restare uniti e di mantenere la concentrazione in vista delle prossime sfide stagionali. Le sue parole sono arrivate in un periodo complesso per il club, con la stagione in corso e alcune sfide decisive ancora da affrontare.

Milan: Matteo Gabbia ha parlato chiaro dopo l’allenamento di martedì 14 aprile a Milanello. In un’intervista rilasciata a Peppe Di Stefano di Sky Sport, il difensore rossonero ha lanciato un messaggio di unità e maturità alla squadra in un momento delicato della stagione 20252026. «Dobbiamo rimanere calmi e lucidi nei L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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LE PAROLE DI ROCCHI E LE PAROLE DI KAKÀ

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