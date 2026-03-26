Oggi al centro delle notizie del Milan ci sono le dichiarazioni di Gimenez e Gabbia, che hanno fornito dettagli sui loro ruoli e sulla situazione attuale della squadra. Si parla anche delle richieste avanzate da Goretzka e dell'attenzione verso Pavlovic. Inoltre, vengono ricordati alcuni episodi legati a Pato, mentre si analizzano le ultime mosse e le strategie in vista delle prossime partite.

Nella giornata di Italia-Irlanda del Nord, playoff per staccare il biglietto per la finale spareggio contro Bosnia o Galles, non si fermano le news sul Milan che continua a comparire sulle pagine dei quotidiani e nelle home page dei siti sportivi. Dalle dichiarazioni di due rossoneri, ai dolci ricordi di Pato e le notizie di calciomercato: ecco le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA "Al Milan non si trattava solo di calcio, era una famiglia. Ecco perché quella squadra del Milan ha vinto tutto. Se andavi in??campo e vedevi come si allenavano, pensavi: 'Wow, devo fare lo stesso'". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, occhio a Pavlovic e le richieste di Goretzka. I ricordi di Pato e le parole di Gimenez e Gabbia

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