Calciomercato l’offerta del Milan a Goretzka per sbaragliare la concorrenza Allegri ritiene …

Il Milan ha presentato un’offerta a Leon Goretzka, il centrocampista tedesco che sta per lasciare il Bayern Monaco a parametro zero. La squadra rossonera punta a rinforzare il reparto centrale in vista della stagione 2026-2027, e l’interesse per Goretzka rappresenta una delle mosse principali per il prossimo calciomercato estivo. La trattativa si sviluppa mentre Allegri valuta le opzioni a disposizione.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha tre priorità assolute per la prossima sessione estiva di calciomercato. Oltre al centravanti, il Diavolo vuole prendere una mezzala destra che abbia esperienza internazionale, trofei in bacheca e leadership ed un difensore centrale che già conosca la Serie A e che possa giocare in una retroguardia a tre e a quattro. Per il centrocampo, ha riferito la 'rosea', il nome forte è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, classe 1995, lascerà il Bayern Monaco a fine stagione dopo otto anni in cui ha vinto tutto. Il numero 8 dei bavaresi, Nazionale compresa, può contare su ben 17 trofei portati a casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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