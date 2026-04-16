Milan Italiano per il post Allegri? Tutti i possibili ostacoli della scelta

Sono circolate diverse voci riguardo al possibile cambio di allenatore del Milan, con alcuni che ipotizzano un passaggio da Massimiliano Allegri a un altro tecnico. La discussione si concentra su eventuali ostacoli e sulle opportunità di questa scelta, mentre il club non ha ancora ufficializzato decisioni in merito. La questione rimane aperta e al centro di molte speculazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Italiano è il nome giusto per il futuro della panchina del Milan? In questi ultimi giorni e specialmente dopo la doppia sconfitta contro il Napoli e l'Udinese, iniziano a serpeggiare sempre più forti voci e notizie intorno alla panchina dei rossoneri e intorno al futuro di Massimiliano Allegri (leggi qui). Tra i nomi che già si iniziano a fare c'è anche quello di Vincenzo Italiano (leggi qui). L'attuale allenatore del Bologna è ancora sotto contratto con il club emiliano, ma si sa che le strade del mercato sono infinite e nulla si può escludere totalmente a priori, anzi. Ma che impatto potrebbe avere l'eventuale arrivo di...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan-Lazio, le parole di Allegri a Sky Sport dopo la partita | Serie A

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