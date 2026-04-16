Il difensore del Milan ha commentato l'importanza del ritorno in Champions League durante un'intervista a Sky Sport. Ha affermato che la competizione rappresenta un obiettivo condiviso dal gruppo, definendola un’ossessione. Ha anche ricordato le difficoltà e le sofferenze affrontate in passato, sottolineando quanto siano fondamentali questi ricordi per affrontare la sfida attuale.

Milan, ora non puoi più sbagliare. L'obiettivo per le prossime sei partite di campionato è chiaro e non può essere mancato per il secondo anno di fila. Dopo aver assaporato da vicino la possibilità di un'incredibile rimonta Scudetto, il Diavolo è tornato coi piedi per terra e sa che deve blindare il prima possibile il ritorno in Champions League. Fondamentale per il futuro del club e le ambizioni future. A ribadire il concetto anche il difensore del Milan Matteo Gabbia durante l'intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport'. Il centrale di Massimiliano Allegri (che dovrebbe tornare in campo domenica col Verona) ha...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gabbia: “Champions? È l’ossessione di tutto il gruppo. Dobbiamo ricordarci quanto abbiamo sofferto”

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