Milan Bernardo Silva il possibile piano post Leao | ecco come potrebbe essere possibile

Il Manchester City ha annunciato ufficialmente che Bernardo Silva lascerà il club a parametro zero alla fine della stagione. Il calciomercato del Milan si concentra ora sul possibile arrivo del centrocampista portoghese, considerato una delle opzioni per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Silva, che ha giocato con il City nelle ultime stagioni, potrebbe essere uno dei principali obiettivi del club rossonero per il rafforzamento del reparto centrale.

E' arrivata anche l'ufficialità: Bernardo Silva lascerà a parametro zero il Manchester City e presto dovrà decidere in quale squadra giocare nelle prossime stagioni. Tutti conosciamo il valore incredibile del calciatore portoghese. Classe 1994, ha giocato ancora come titolarissimo nei citizens di Pep Guardiola con un ruolo sempre cruciale. Ci sarà la corsa per portarlo a casa, visto che trovare un giocatore del genere a zero di cartellino è molto difficile. Nelle scorse settimane si è parlato anche del possibile interesse del Milan, anche se servirebbe una sforzo importante a livello economico (ecco i dettagli). Sarebbe sicuramente un colpo al top per il Milan sia a livello economico sia a livello tattico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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