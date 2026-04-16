Il rapporto tra il Milan e l'allenatore Massimiliano Allegri è ai minimi termini. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, sembra difficile che Allegri possa continuare a sedere sulla panchina rossonera anche nella prossima stagione. La questione riguarda le recenti dinamiche tra il club e l'allenatore, con decisioni e segnali che fanno presagire un possibile cambiamento.

Nonostante un contratto in essere, con tanto di opzione per il suo prolungamento, il rapporto tra Massimiliano Allegri e il Milan secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è più che mai in discussione. Tra Allegri e il Milan, infatti, per il quotidiano romano c'è troppa distanza. Motivo? I rapporti con il management. Se il Milan finisse, a fine stagione, tra le prime quattro in Serie A avrebbe conquistato la qualificazione in Champions League, obiettivo stagionale della società. Se, al contrario, dovesse rimanerne fuori, per il 'CorSport' in casa Milan non salterebbero soltanto i milioni garantiti dalla UEFA per la partecipazione in Champions, ma tutto il banco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Allegri, rapporto ai minimi termini: il motivo di rottura tra club e allenatore

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