Secondo quanto riportato da Sky Sport, il rapporto tra l’attaccante e l’allenatore appare molto teso. Un aggiornamento di Ugolini evidenzia che lo scorso anno il giocatore ha segnato 14 gol e fornito 10 assist. L’allenatore, invece, si è ormai allineato con la società, lasciando intendere una distanza dal giocatore. La situazione tra i due sembra essere ai minimi storici.

Sky Sport ci aggiorna sul caso Lukaku. Lukaku-Conte: è strappo. Riporta Ugolini: “Due dati significativi: l’anno scorso14 gol e 10 assist. Il Belga è sceso in campo per 2.870 minuti, mostrando grande leadership. Il Napoli ha perso tanto, solo 40 minuti quest’anno. Lukaku non si è presentato e il club si riserva di prendere provvedimenti. Oggi ha subìto una seconda multa, dopo quella di giovedì. I medici del Belgio aggiorneranno quelli del Napoli. La situazione è complessa e delicata, ma avrebbe dovuto rispondere alla convocazione. I rapporti con Conte sono ai minimi storici; Conte si è comunque allineato alla posizione del club.” Un epilogo piuttosto triste. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku-Conte, il rapporto è ai minimi storici: l’allenatore si è allineato alla società

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