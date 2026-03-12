Per la partita di questa sera contro il Rakow, la Fiorentina ha deciso di adottare una rotazione ridotta, con Piccoli confermato come attaccante e Christensen tra i pali. La formazione sarà molto simile a quella titolare, evitando grandi cambiamenti rispetto alle ultime uscite. La scelta di mantenere quasi invariata la squadra è stata comunicata prima dell’inizio della partita.

Firenze La maxi rotazione a cui sembrava dovesse andare incontro la Fiorentina per la sfida di stasera contro il Rakow, alla fine, sarà. mini. Non certo perché giocheranno tutti i titolari a disposizione di Vanoli (quelli saranno risparmiati per la sfida salvezza di lunedì) ma perché quella forte sensazione che il tecnico potesse concedere una chance dal 1’ a molti dei Primavera che anche ieri sono stati aggregati alla prima squadra per la rifinitura (in campo ce n’erano ben sette, anche se alcuni non sono stati inseriti in lista B) si è piano piano ridimensionata. A favore di chi? Delle cosiddette seconde linee che tuttavia poche settimane fa, nel gelo di Bialystok, erano state in grado di blindare una qualificazione agli ottavi di finale di Conference poi rimessa in discussione in modo clamoroso nella sfida di ritorno al Franchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rotazioni ai minimi termini. In attacco sempre Piccoli. Tra i pali c’è Christensen

