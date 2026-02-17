Immigrati scandalo nella Ravenna Pd | modulo precompilato per evitare il rimpatrio
A Ravenna, Michele De Pascale, sindaco del Pd, ha firmato un modulo precompilato destinato a tutelare gli immigrati, provocando scalpore. La decisione nasce dalla volontà di facilitare le visite mediche per evitare i rimpatri forzati. Il documento, distribuito tra alcuni immigrati, permette loro di accedere più facilmente ai controlli sanitari senza rischiare di essere espulsi.
Tutti al servizio degli immigrati, anche lo Stato. La sinistra, da sempre scatenata all'insegna del "tutti dentro", regala un'altra perla: a Ravenna, comune amministrato a lungo da Michele De Pascale, oggi governatore Pd dell' Emilia Romagna, è spuntato un modulo precompilato per le visite mediche anti-rimpatrio. Il caso ha fatto parecchio rumore: secondo un'indagine condotta dai pm Daniele Barberini e Angelo Scorza, come ricorda il Tempo, sei infettivologi del Santa Maria delle Croci avrebbero falsificato più di un certificato per non far rimpatriare dei migranti irregolari. Un medico, per esempio, avrebbe dichiarato la malattia di un extracomunitario per non farlo portare al Cpr.
Ravenna, spunta il precompilato per le visite anti-rimpatrio. Ma De Pascale difende i medici
A Ravenna, sei medici infettivologi sono sotto inchiesta perché avrebbero falsificato certificati per evitare il rimpatrio di alcuni migranti irregolari, secondo un’indagine dei pubblici ministeri Barberini e Scorza.
Medici di Ravenna, oggi il flash mob a sostegno dei camici indagati per i certificati anti rimpatrio
Oggi a Ravenna, un gruppo di medici ha organizzato un flash mob davanti all'ospedale per sostenere i colleghi coinvolti in un'inchiesta.
