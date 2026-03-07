Usa le immagini del tornado che sta devastando il Michigan

Una forte tempesta sta attraversando il Michigan, negli Stati Uniti, causando danni significativi. Le immagini mostrano un tornado che si è formato a Union City, spostandosi rapidamente e abbattendo case e alberi. La violenta perturbazione ha provocato danni materiali e interruzioni nelle zone interessate dal fenomeno atmosferico. Nessuna informazione su eventuali vittime è stata ancora resa nota.

(LaPresse) Una pesante ondata di maltempo sta colpendo il Michigan, negli Stati Uniti. Nelle immagini un tornado in azione a Union City che ha devastato case e sradicato alberi Stato. Nella zona di Edwardsburg vicino al confine con l'Indiana, le autorità hanno segnalato alberi abbattuti e diverse case gravemente danneggiate, avvertendo i residenti di evitare la zona. Tre persone sono rimaste uccise.